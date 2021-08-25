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В Киеве мужчина угрожал взрывом на День Независимости: ему сообщили о подозрении

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Киев, Среда 25 августа 2021 11:22
В Киеве мужчина угрожал взрывом на День Независимости: ему сообщили о подозрении фото: мужчина угрожал взрывом на День Независимости (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве правоохранители объявили о подозрении мужчине, который сообщил о том, что готовит теракт во время парада на День Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что утром 22 августа во время употребления алкогольных напитков злоумышленник позвонил на горячую линию "1551" и сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ.

"Во время разговора с оператором мужчина сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о готовящемся им взрыве во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину, который совершил звонок. У него не обнаружили оружия или взрывных устройств.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что во вторник, 24 августа, в Киеве возле здания Киевской городской государственной администрации мужчина облил флагшток красной краской.

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