В Киеве мужчина угрожал взрывом на День Независимости: ему сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители объявили о подозрении мужчине, который сообщил о том, что готовит теракт во время парада на День Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что утром 22 августа во время употребления алкогольных напитков злоумышленник позвонил на горячую линию "1551" и сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ.

"Во время разговора с оператором мужчина сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о готовящемся им взрыве во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину, который совершил звонок. У него не обнаружили оружия или взрывных устройств.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.