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В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет

Киев, Четверг 20 августа 2020 16:25
В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет
Фото: полиция (flickr.com/national.police)
Автор: РБК-Украина

У мужчины в руках был "подозрительный черный пакет"

В Киеве в Святошинском районе мужчина угрожал взорвать супермаркет. У мужчины в руках был "подозрительный черный пакет".

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Из одного из супермаркетов на улице Чернобыльской в Киеве поступил вызов на линию 102 о том, что в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом и "угрожает всех взорвать".

На данный момент неизвестно, сколько человек находятся в супермаркете и прибыли ли правоохранители на место происшествия.

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире "Украина 24" заявил, что мужчина был задержан.

"На самом деле это человек в не трезвом состоянии. Он пытался зайти в магазин без маски, когда ему сделали замечание - он сказал, что всем взорвет. Он был доставлен в отделение полиции, с ним работают следователи", - заявил он.

Напомним, 3 июля правоохранители получили сообщение о захвате отделения "Универсал банка" в столичном бизнес-центре "Леонардо".

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