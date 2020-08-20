У Києві чоловік погрожував підірвати супермаркет

Фото: поліція (flickr.com/national.police)

У чоловіка в руках був "підозрілий чорний пакет"

у Києві В Святошинському районі чоловік погрожував підірвати супермаркет. У чоловіка в руках був "підозрілий чорний пакет".

Про це повідомляє "Київ оперативний".

З одного з супермаркетів на вулиці Чорнобильській у Києві надійшов виклик на лінію 102 про те, що в магазині знаходиться підозрілим п'яний чоловік із чорним пакетом і "погрожує підірвати всіх".

На даний момент невідомо, скільки людей перебувають у супермаркеті і прибули правоохоронці на місце події.

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі "Україна 24" заявив, що чоловік був затриманий.

"насправді це людина в не тверезому стані. Він намагався зайти в магазин без маски, коли йому зробили зауваження - він сказав, що всім підірве. Він був доставлений у відділення поліції, з ним працюють слідчі", - заявив він.

Нагадаємо, 3 липня правоохоронці отримали повідомлення про захоплення відділення "Універсал банку" в столичному бізнес-центрі "Леонардо".