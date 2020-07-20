У Києві чоловік намагався підірвати будинок

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Він попередив матір про намір підірвати будинок

У Києві місцевий житель відправив поліції фальшиве повідомлення про замінування школи, а тим часом намагався підірвати власний будинок, відкривши конфорки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, при огляді школи працівники поліції жодних підозрілих предметів або речовин не виявили.

Потім було встановлено особу "мінера". Після дзвінка чоловік вдома відкрив газові конфорки і закрив вікна, після чого пішов у невідомому напрямку. При цьому він попередив матір про намір підірвати будинок.

Була проведена евакуація будинку. Чоловіка затримали. Ним виявився місцевий житель, 1978 року народження, який, згідно з висновком лікарів-психіатрів, має проблеми з психічним здоров'ям.

Правоохоронці почали кримінальні провадження за статтями про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ч. 1 ст. 259), і про незакінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна (ч. 3 ст. 15 2 ч. ст. 194) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді посилити покарання за неправдиве мінування.

Відзначимо, вчора у Києві обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу, після повідомлення про його мінування.