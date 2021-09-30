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В Киеве мужчина пытался себя поджечь в здании Офиса президента

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 20:37
В Киеве мужчина пытался себя поджечь в здании Офиса президента Фото: в Офисе президента неизвестный мужчина пытался поджечь себя (t.me/MunicipalnaVarta)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве неизвестный мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента. Правоохранители успели потушить пламя и задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Муниципальной варты Киева".

Отмечается, что в здании Офиса президента мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь себя.

Помешали акту самосожжения дежурившие рядом полицейские. Они огнетушителями потушили пламя. Сейчас мужчина общается со следователями. Причины, по которым он решился на этот поступок, не называются.

Фото: в Офисе президента неизвестный мужчина пытался поджечь себя (t.me/MunicipalnaVarta)

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