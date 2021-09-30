В Киеве мужчина пытался себя поджечь в здании Офиса президента
Фото: в Офисе президента неизвестный мужчина пытался поджечь себя (t.me/MunicipalnaVarta)
В Киеве неизвестный мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента. Правоохранители успели потушить пламя и задержали его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Муниципальной варты Киева".
Отмечается, что в здании Офиса президента мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь себя.
Помешали акту самосожжения дежурившие рядом полицейские. Они огнетушителями потушили пламя. Сейчас мужчина общается со следователями. Причины, по которым он решился на этот поступок, не называются.
Фото: в Офисе президента неизвестный мужчина пытался поджечь себя (t.me/MunicipalnaVarta)