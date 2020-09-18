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В Киеве мужчина с ножом угрожал журналистам

Киев, Пятница 18 сентября 2020 15:57
В Киеве мужчина с ножом угрожал журналистам
Фото чем (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 18 сентября, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал журналистам ножом. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, во время работы съемочной группы в Печерском районе Киева неизвестный мужчина достал нож и начал им угрожать. После этого журналисты обратились в полицию. По предоставленным ориентированием спецназовцы за несколько минут задержали правонарушителя, на которого указали заявители.

Фото: задержание правонарушителя (mvs.gov.ua)

Правоохранители установили личность злоумышленника - им оказался киевлянин 1976 года рождения, который находился в розыске за совершение другого уголовного правонарушения. Во время поверхностного осмотра у него изъяли нож, который будет направлен на экспертизу.

В случае доказательства вины, мужчине грозит штраф от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, во Львовской области мужчина достал нож и напал на пограничника после вопроса о наличии документов и цель его пребывания у границы.

Кроме того, ранее в Киеве на проспекте Леся Курбаса между мужчиной и двумя подростками произошел конфликт, во время которого первый достал нож и ранил несовершеннолетних.

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