У Києві чоловік з ножем погрожував журналістам

Фото ніж (pixabay.com)

Сьогодні, 18 вересня, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував журналістам ножем. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, під час роботи знімальної групи у Печерському районі Києва невідомий чоловік дістав ніж та почав їм погрожувати. Після цього журналісти звернулись у поліцію. За наданим орієнтуванням спецпризначенці за кілька хвилин затримали правопорушника, на якого вказали заявники.

Фото: затримання правопорушника (mvs.gov.ua)

Правоохоронці встановили особу зловмисника - ним виявився киянин 1976 року народження, який перебував у розшуку за вчинення іншого кримінального правопорушення. Під час поверхневого огляду у нього вилучили ніж, який буде направлено на експертизу.

У разі доведення вини, чоловіку загрожує штраф від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік дістав ніж та напав на прикордонника після питання про наявність документів та мету його перебування біля кордону.

Крім того, раніше у Києві на проспекті Леся Курбаса між чоловіком та двома підлітками стався конфлікт, під час якого перший дістав ніж та поранив неповнолітніх.