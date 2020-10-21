В Киеве мужчина с ножом ранил двух пассажиров рейсового автобуса

В Киеве мужчина нанес ножевые ранения двум пассажирам рейсового автобуса, который направлялся из столицы в Харьков. Полиция задержала нападавшего.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам.

"Он цеплялся к другим лицам, а человек, который сидел рядом с ним, хотел успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине", - сообщили в полиции.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители задержали нападавшего вблизи места инцидента.

"Патрульные провели тест для установления состояния опьянения человека, и драгер показал 1,8 промилле. Также полицейские обнаружили и изъяли нож со следами, похожими на кровь, который предположительно выбросил фигурант", - добавили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве мужчина совершил нападение на ветерана войны на Донбассе, ранив того в шею. Пострадавший в момент нападения занимался раздачей агитационных материалов одной из партий. Нападавшего задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Также сообщалось, что в начале октября в Чернигове совершили нападение на пассажирский автобус.