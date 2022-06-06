В Киеве можно купить бензин без очереди: эксперт объяснил, в чем подвох

На сетевых АЗС в Киеве бензин можно купить по 50-52 гривны за литр. Некоторые заправки продают его по 69 гривен и без очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

"Я бы не рекомендовал покупать бензин на заправках "no name". Во-первых, цена. Во-вторых, высока вероятность фальсификата", - сказал он, отметив, что очереди постепенно исчезают и на сетевых АЗС.

Как отметил в комментарии РБК-Украина, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн бензин без очереди продают несетевые заправки.

Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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