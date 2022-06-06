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У Києві можна купити бензин без черги: експерт пояснив, у чому підступ

Фото: бензин можна купити без черги по 69 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На мережевих АЗС в Києві бензин можна купити по 50-52 гривні за літр. Деякі заправки продають його по 69 гривень і без черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн бензин без черги продають немережеві заправки.

"Я б не рекомендував купувати бензин на заправках "no name". По-перше, ціна. По-друге, висока ймовірність фальсифікату", - сказав він, зазначивши, що черги поступово зникають і на мережевих АЗС.

Як повідомляло РБК-Україна, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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Ціни на бензин