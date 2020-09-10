В Киеве мошенник продал фиктивные медицинские маски на 500 тыс. гривен

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Прокуратура Киева объявила подозрение мошеннику, продавшему несуществующие медицинские маски на полмиллиона гривен. Мужчина брал с клиентов предоплату на счет.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

В феврале 2020 года мужчина создал фиктивное предприятие и оформил его на подставное лицо для продажи масок. Дальше он на различных известных сайтах разместил объявление о продаже медицинских масок, которых по факту не имел. Оплату за маски он требовал до отправки на счет предприятия.

После получения денег мошенник не отправлял товар, отключал телефон и удалял адреса электронной почты.

В результате действий преступник завладел суммой в 500 тысяч гривен и нанес ущерб 12 организациям и 8 гражданам. Среди пострадавших - две благотворительные организации и два государственных медучреждения.

Мошеннику объявлено подозрение по ч.3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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