ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве мошенник продал фиктивные медицинские маски на 500 тыс. гривен

Киев, Четверг 10 сентября 2020 14:08
В Киеве мошенник продал фиктивные медицинские маски на 500 тыс. гривен
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура Киева объявила подозрение мошеннику, продавшему несуществующие медицинские маски на полмиллиона гривен. Мужчина брал с клиентов предоплату на счет.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

В феврале 2020 года мужчина создал фиктивное предприятие и оформил его на подставное лицо для продажи масок. Дальше он на различных известных сайтах разместил объявление о продаже медицинских масок, которых по факту не имел. Оплату за маски он требовал до отправки на счет предприятия.

После получения денег мошенник не отправлял товар, отключал телефон и удалял адреса электронной почты.

В результате действий преступник завладел суммой в 500 тысяч гривен и нанес ущерб 12 организациям и 8 гражданам. Среди пострадавших - две благотворительные организации и два государственных медучреждения.

Мошеннику объявлено подозрение по ч.3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее прокуратура Киева взяла на контроль дело о нападении на Балуха.

Также сообщалось, что САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам+".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КиевмошенничествоПрокуратура
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь