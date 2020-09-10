У Києві шахрай продав фіктивні медичні маски на 500 тис. гривень

Фото: люди у масках (РБК-Україна)

Прокуратура Києва оголосила підозру шахрая, який продав неіснуючі медичні маски на півмільйона гривень. Чоловік брав з клієнтів передоплату на рахунок.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у Facebook.

У лютому 2020 року чоловік створив фіктивне підприємство і оформив його на підставну особу для продажу масок. Далі він на різних відомих сайтах розмістив оголошення про продаж медичних масок, яких фактично не мав. Оплату за маски він вимагав до відправки на рахунок підприємства.

Після отримання грошей шахрай не відправляв товар, вимикав телефон і видаляв адреси електронної пошти.

В результаті дій злочинець заволодів сумою в 500 тисяч гривень та завдав шкоди 12 організаціям та 8 громадянам. Серед постраждалих - дві благодійні організації і дві держ. медичних установи.

Шахраєві оголошено підозру по ч. 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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