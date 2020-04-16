В Киеве могут смягчить ограничения на въезд после Пасхи

Жесткие ограничения на въездах в Киев могут убрать после проведения Пасхи. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент принято решение о введение дополнительных ограничений до понедельника включительно. О продлении или снятии ограничений будет приниматься отдельное решение.

"Такие мероприятия (контроль автомобилей на въездах в Киев - ред.) мы планируем проводить до понедельника включительно, но с понедельника решение будет приниматься позже. Возможно после проведения Пасхи ограничения будут сняты, если мы увидим, что ситуация стабильная и в Киеве нет большого количества людей рядом с культовыми сооружениями", - сообщил Пантелеев.

В КГГА уточнили, что температурный скрининг будут проводить в автобусах, микроавтобусах, погрузочно-пассажирском транспорте, а также в легковых автомобилях, в которых находится 3 и более человек.

"Контроль осуществляют медики, на постах присутствуют представители полиции, ГСЧС", - сказал замглавы КГГА.

Напомним, с 16 апреля в Киеве ужесточили карантинные ограничения. В частности, был введен обязательный температурный скрининг у пассажиров и водителей транспортных средств при въезде в Киев. Всего в столице установили 9 пропускных пунктов, где все автомобили, направляющиеся в город, будут проверять медики и правоохранители.

Ранее РБК-Украина писало, что мэр Киева Виталий Кличко допустил резкий рост распространения коронавируса после праздников. На данный момент в столице подтверждено 644 заболевания.