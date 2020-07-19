У Києві можуть обмежувати рух через візит президентки Швейцарії

Фото: вулиця Києва (РБК-Україна)

Обмеження можуть вводити з 20 до 23 липня

У Києві у період з 20 до 23 липня можуть вводити обмеження дорожнього руху. У цей період у столиці буде з офіційним візитом перебувати президента Швейцарії Симонетта Соммаруга.

Про це повідомляє Управління державної охорони України.

Так, з понеділка у столиці можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе.

Зазначимо, президент Швейцарії не є головою держави, оскільки ці функції виконують колективно всі члени Федеральної ради. Президент обирається на один рік парламентом з-поміж членів Федеральної ради та має в основному представницькі функції.

Нагадаємо, візит президентки Швейцарії до України анонсували в Офісі глави української держави Володимира Зеленського; лідери країн зустрінуться віч-на-віч, а також відвідають Донбас.