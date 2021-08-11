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В Киеве могут ограничить работу метро: когда и почему

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве могут ограничить работу трех станций метро. Сегодня на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на КГГА.

В 19:30 между командами "Динамо" (Киев) и "Минай" (Ужгород) пройдет матч. Возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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