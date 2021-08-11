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У Києві можуть обмежити роботу метро: коли і чому

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві можуть обмежити роботу трьох станцій метро. Сьогодні на НСК "Олімпійський" пройде футбольний матч.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на КМДА.

О 19:30 між командами "Динамо" (Київ) та "Минай" (Ужгород) пройде матч. Можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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