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У Києві можуть обмежити рух через візит Столтенберга

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 13:53
У Києві можуть обмежити рух через візит Столтенберга
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Можливі обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць у 6 районах

У Києві та 30-31 жовтня можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць у шістьох районах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Управління державної охорони.

Зазначається, що обмеження будуть у Києві та Одесі у зв’язку з візитом в Україну генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Так, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 30 жовтня вранці у робочі дні з 8:10 до 9:20 будуть закривати на вхід станцію метро "Золоті ворота". В інший час станція працюватиме в звичайному режимі.

Крім того, Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється перевозити велосипеди і тварин без клітин, а також торгувати і голосно слухати музику. Також у метро хочуть заборонити їздити на самокатах.

РБК-Україна повідомляло, що у ранковий час із причини актів вандалізму скасовані такі рейси міської електрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

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