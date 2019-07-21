В Киеве могут ограничить движение транспорта на 4 дня

В Киеве в связи с визитом премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов могут ограничить движение транспорта на 4 дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны.

Как сообщается, с 21 по 24 июля возможны временные ограничения дорожного движения.

"21-24 июля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом в Украину И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, согласно закону, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

УГО будет сопровождать премьера ОАЭ на территории Украины в течение четырех дней.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области будет закрыто движение с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки. На время ремонта организован объезд.

Кроме того, на дорогах Украины с 1 июня 2019 года введены сезонные ограничения на передвижение грузовиков. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов движение грузовиков фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн по дорогам общего пользования государственного значения запрещается.