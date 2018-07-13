В Киеве на митинге шахтеров произошла потасовка между Шаховым и Насаликом

Шахов заявил, что пришел на митинг с целью "заставить" Министерство выплатить шахтерам зарплату

В Киеве во время митинга шахтеров, которые требуют выплатить зарплату, произошла потасовка между народным депутатом от "Нашего края" Сергеем Шаховым и министром энергетики Игорем Насаликом. Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Шахов.

По словам Шахова, он пришел на митинг, чтобы "заставить" Министерство выплатить шахтерам зарплату и не дать уволить людей.

"Министр энергетики Игорь Насалик набросился, когда я вместе с шахтерами потребовал, чтобы перед горняками немедленно погасили задолженность по заработной плате. Позор такому правительству!", - написал Шахов.

Он также заявил, что сегодня "была дана команда" уволить больше 100 шахтеров.

"Киселев (и. о. гендиректора "Лисичанскуголь") дал команду уволить 100 шахтеров. Людям нужно получить деньги, кормить семьи. Скоро 1 сентября, а им не за что собрать детей в школу. Год назад министр обещал, что все долги будут погашены. Но до сих пор у шахтеров не выплачена вся зарплата. Сегодня под стенами министерства люди с разных областей Украины – и с Львовщины, и с Донбасса", – отметил Шахов.

Прямо зараз Міністр енергетики Ігор Насалик накинувся на Народного депутата України, коли я разом із шахтарями висловив... Опубліковано Сергієм Шаховим П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Народный депутат напомнил, что акция шахтеров под Министерством энергетики – бессрочная.

Напомним, горняки Донбасса вышли на акции протеста в центре Киева. Они требуют погасить всю задолженность по зарплате.