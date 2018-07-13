У Києві на мітингу шахтарів сталася бійка між Шаховим і Насаликом

Шахов заявив, що прийшов на мітинг з метою "змусити" Міністерство виплатити зарплату шахтарям

У Києві під час мітингу шахтарів, які вимагають виплатити зарплату, сталася бійка між народним депутатом від "Нашого краю" Сергієм Шаховим і міністром енергетики Ігорем Насаликом. Відео інциденту опублікував на своїй сторінці в Facebook Сергій Шахов.

За словами Шахова, він прийшов на мітинг, щоб "змусити" Міністерство виплатити шахтарям зарплату і не дати звільнити людей.

"Міністр енергетики Ігор Насалик накинувся, коли я разом з шахтарями зажадав, щоб перед гірниками негайно погасили заборгованість по заробітній платі. Ганьба такому уряду!", - написав Шахов.

Він також заявив, що сьогодні "була дана команда" звільнити більше 100 шахтарів.

"Кисельов (в.о. гендиректора "Лисичанськвугілля") дав команду звільнити 100 шахтарів. Людям потрібно отримати гроші, годувати сім'ї. Скоро 1 вересня, а їм нема за що зібрати дітей до школи. Рік тому міністр обіцяв, що усі борги будуть погашені. Але досі у шахтарів не виплачена вся заробітна плата. Сьогодні під стінами міністерства люди з різних областей України – і з Львівщини, і з Донбасу", – зазначив Шахов.

Прямо зараз Міністр енергетики Ігор Насалик накинувся на Народного депутата України, коли я разом із шахтарями висловив... Опубліковано Сергієм Шаховим П'п'ятниця, 13 липня 2018 р.

Народний депутат нагадав, що акція шахтарів під Міністерством енергетики – безстрокова.

Нагадаємо, гірники Донбасу вийшли на акції протесту в центрі Києва. Вони вимагають погасити всю заборгованість по зарплаті.