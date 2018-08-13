У Києві замінували суд, в якому розглядають справу Насірова

Шевченківський районний суд зробив перерву у засіданні через повідомлення про мінування будівлі суду

Шевченківський районний суд зробив перерву у засіданні по справі екс-глави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова через повідомлення про замінування будівлі суду. Про це повідомив головуючий суддя по справі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Оголошується перерва в засіданні", - повідомив суддя.

Відзначимо, що засідання почалося о 15:30, однак тривало близько 15 хвилин. Журналісти та працівники суду були евакуйовані. За даними Національної поліції, повідомлення про замінування Шевченківського районного суду надійшло від аноніма.

"Приблизно о 15:30 надійшло повідомлення від аноніма про закладену вибухівку. Зараз на місце виїхали вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Проводиться перевірка. Евакуйовані люди. Зараз перевіряють будівлю. Ймовірно, що робота суду в даний час зупинено, якщо людей евакуювали. Точний час перевірки поки сказати не можна", - повідомили РБК-Україна в поліції.

Нагадаємо, раніше Насіров заявив, що хоче, щоб його справу першим розглядали в новому Вищому антикорупційному суді.