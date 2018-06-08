В Киеве на Михайловской площади запретили парковать автомобили

Михайловска площадь в Киеве стала полностью пешеходной

В центре Киева на Михайловской площади запретили парковку автомобилей и установили специальные ограждения. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Киева Facebook.

Отмечается, что таким образом обеспечено функционирования пешеходной зоны на Михайловской площади, что делает невозможной несанкционированную парковку и транзитный проезд автотранспорта. Фото: Схема движения Михайловской площадью и улицей Трехсвятительской (facebook.com/kyivtrafficmanagement)

"Разработана и внедрена обновленная схема организации дорожного движения, что предусматривает ограничение с помощью дорожных знаков, шлагбаумов и бетонных заграждений движения транспорта по улице Трехсвятительской и Михайловской площади", - указано в сообщении.

МИХАЙЛОВСКУЮ ОСВОБОДИЛИ ОТ МАШИН Сотрудниками КП "Центр организации дорожного движения" осуществлен комплекс мер по... Опубликовано Центр организации дорожного движения г.Киева 8 июня 2018 г.

Напомним, в Киеве 1 июня заработал продажа талонов парковки через систему ГИВЦ.

Отметим, ранее временно было открыто рухх по вул. Трехсвятительской через Михайловскую площадь до улицы Большой Житомирской, Владимирского проезда. Временное нововведение продолжалось с 16 мая и до 31 мая и на данный момент не является действующим.