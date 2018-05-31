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Паркувальні талони в Києві будуть продавати через систему ГІОЦ

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 13:20
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Жителям столиці спростили оплату паркування

Завтра, 1 червня, в столиці запрацює продаж талонів паркування через систему ГІОЦ. Про це повідомив заступник голови КГГА Дмитро Давтян.

"КП "Київтранспарксервіс" вводить онлайн-продаж талонів на паркування через сервіс системи Гіоц", - розповів чиновник.

Придбати абонементи онлайн можна через сайт ГІОЦ. На головній сторінці КП "ГІОЦ" в сайдбарі розміщено банер "Паркувальні абонементи" з інформацією про можливості придбання абонементів.

На сторінці оплати є можливість вибрати тип паркувального талону (квартальний або місячний), спосіб доставки ("Нова пошта"/"Укрпошта"/Самовивіз), заповнити дані про платника та надати згоду на збір та обробку персональних даних. Оплата здійснюється банківською картою безпосередньо на сайті КП ГІОЦ. Доставка абонементів безкоштовно.

"Розширення каналів продажу паркувальних талонів - безумовно, потрібна річ. Адже це робить сервіс не просто доступніше для кінцевого споживача, але і підвищує загальну культуру водіїв", - повідомив Давтян.

На його думку, паркувальні талони - простий і зручний спосіб оплати паркування, особливо, коли користування майданчиками є щоденним і постійним справою.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, комунальна корпорація "Київавтодор" почала облаштовувати в столиці спеціальні "карманы" для паркування і зупинок автотранспорту.

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Теги публікації: Київ, парковка, Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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