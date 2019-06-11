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У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 19:29
У Києві на місяць обмежать рух на Південному мосту
Фото: Південний міст (twitter.com/kmda_official)

Обмеження діятиме з 13 червня по 8 липня

У Києві на Південному мосту буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 14:00 13 червня до 06:00 8 липня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мосту буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах в напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

"Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 7:00 12 червня до 11:00 13 червня частково обмежать рух транспорту на вулиці Академіка Заболотного у зв'язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на місцевому проїзді на ділянці від ТРЦ "Магелан" до Феофановского ринку.

Крім того, 12 червня з 8 ранку і до 20:00 буде частково обмежено рух транспорту на вулиці Теодора Драйзера у зв'язку з виконанням робіт по влаштуванню асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Миколи Лаврухіна до вулиці Оноре де Бальзака.

Також з 10 ранку 12 червня до 6 ранку 18 червня у зв'язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття та деформаційного шва на шляхопроводі на вулиці Михайла Бойчука буде частково обмежено рух транспорту.

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