В Киеве у мечети произошла массовая проверка мусульман, есть задержаные

В Киеве полиция устроила внеплановую проверку документов у прихожан мечети Исламского культурного центра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения муфтия Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов в Facebook.

По словам Исмагилова, массовую проверку мусульман проводили около 40 человек, которые устроили облаву во время пятничной молитвы.

"В Киеве в пятницу, 31 января, полиция совместно с представителями миграционной службы устроила внеплановую проверку документов у прихожан мечети Исламского культурного центра", - пишет он.

Также были задержаны и вывезены автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.

"У нас что, в Киеве установлен паспортный режим, или военное положение?

Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений! Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма, или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву. За что такое отношение к мусульманам Украины?", - написал Исмагилов.

Исмагилов напомнил, что подобные облавы у мечетей присущи российским властям и никак не вписываются в демократическое общество.

"Такой метод работы является аморальным и унизительным! Человек должен паспорт повесить на шею в развернутом виде и только так идти на молитву в мечеть? Может, давайте, мусульман на законодательном уровне обяжем на одежду пришивать какой-то знак принадлежности к исламу, чтобы похоже было на маркировку людей в Германии во времена нацизма?"- возмутился муфтий.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что работники миграционной службы свои действия объяснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов.

Фото: массовая проверка мусульман (facebook.com/said.ismagilov)

Напомним, в Киеве ночью 8 января произошел пожар в трехэтажном храме "свидетелей Иеговы" в Деснянском районе, в результате чего пострадал один человек.

Как сообщало РБК-Украина, в мечеть села Курцы в Симферопольском районе аннексированного полуострова Крым ворвались силовики оккупантов.