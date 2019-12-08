В Киеве на Майдане полиция зафиксировала хулиганство

В Киеве на Майдане Независимости во время мирниих акций полиция зафиксировала административное правонарушение - хулиганство. Об этом передает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что за совершение административного правонарушения на Майдане Независимости на мужчину составлен протокол за мелкое хулиганство. Правоохранители продолжают следить за публичной безопасностью и порядком.

"Анонсированные на сегодня мероприятия на столичном Майдане закончились. В них приняли участие около 8000 граждан. Грубых нарушений не зафиксировано", - отметили в МВД.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вечером в воскресенье, 8 декабря, в акции под Офисом президента на Банковой, которая началась в 19:00, принимает участие около двух тысяч человек. На месте мероприятий несут службу полицейские, офицеры Национальной гвардии и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также стало известно, что в Киеве на Майдане Независимости состоялось вече "Красные линии". Количество участников акции варьировалась от ориентировочно 5 тыс. в начале до почти 15 тыс. человек в конце мероприятия. Кроме того, аналогичные акции прошли в других городах Украины.