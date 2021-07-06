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В Киеве массовое минирование: проверяют три торговых центра

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Киев, Вторник 06 июля 2021 16:54
В Киеве массовое минирование: проверяют три торговых центра Фото: в Киеве массовой минирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 6 июля, в Киеве поступило сообщение о массовом минировании. Сейчас правоохранители проверяют информацию о взрывчатке в трех торговых центрах столицы.

Об этом РБК-Украина рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

"Да, поступили сообщения о минировании Киевского горсовета и трех торговых центров: Оушен Плаза, Метроград, Гулливер", - заявили в полиции.

Напомним, сегодня поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленник требует выкуп в размере пол биткоина.

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Киев минирование торговый центр
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