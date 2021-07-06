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У Києві масове мінування: перевіряють три торгові центри

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Києва, Вівторок 06 липня 2021 16:54
У Києві масове мінування: перевіряють три торгові центри Фото: у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 6 липня, в Києві надійшло повідомлення про масове мінування. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку в трьох торгових центрах столиці.

Про це РБК-Україна розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

"Так, надійшли повідомлення про мінування Київської міськради і трьох торгових центрів: Оушен Плаза, Метроград, Гулівер", - заявили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Зловмисник вимагає викуп у розмірі пів біткоіни.

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