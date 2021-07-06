У Києві масове мінування: перевіряють три торгові центри
Фото: у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 6 липня, в Києві надійшло повідомлення про масове мінування. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку в трьох торгових центрах столиці.
Про це РБК-Україна розповіли у відділі комунікації поліції Києва.
"Так, надійшли повідомлення про мінування Київської міськради і трьох торгових центрів: Оушен Плаза, Метроград, Гулівер", - заявили в поліції.
Нагадаємо, сьогодні надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Зловмисник вимагає викуп у розмірі пів біткоіни.