В Киеве масштабный прорыв теплотрассы. Без отопления остались два жилых дома

В Киеве на улице Скляренко произошел масштабный прорыв теплотрассы. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала повреждения и начала ремонтные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр коммунальной службы.
Поврежденный трубопровод диаметром 500 мм был введен в эксплуатацию в 1974 году.
На время проведения работ теплоснабжение приостановлено до 2 жилых домов. Работы планируют завершить до конца дня.
На кадрах записи видно, как огромный фонтан и клубы пара поднимаются высоко в небо возле проезжающих по дороге автомобилей.