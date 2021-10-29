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У Києві масштабний прорив теплотраси. Без опалення залишилися два житлових будинки

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Скляренка стався масштабний прорив теплотраси. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала пошкодження та розпочала ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр комунальної служби.

Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм був введений в експлуатацію в 1974 році.

На час проведення робіт теплопостачання призупинено до 2 житлових будинків. Роботи планують завершити до кінця дня.

На кадрах запису видно, як величезний фонтан і клуби пари піднімаються високо в небо біля проїжджаючих по дорозі автомобілів.

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Київ