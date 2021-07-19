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В Киеве масштабный пожар. Горят склады

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на Голосеевском проспекте произошел масштабный пожар на территории транспортной компании. Там сейчас горят склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров. Частично разрушена кровля и фасадная стена склада, есть угроза дальнейшего разрушения кровли.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Пожар произошел в Киеве на Заболотного в районе табачной фабрики за АЗС "Амик".

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складпожар