В Киеве масштабный пожар. Горят склады

В Киеве на Голосеевском проспекте произошел масштабный пожар на территории транспортной компании. Там сейчас горят склады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров. Частично разрушена кровля и фасадная стена склада, есть угроза дальнейшего разрушения кровли.
Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара.
Пожар произошел в Киеве на Заболотного в районе табачной фабрики за АЗС "Амик".