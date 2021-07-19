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У Києві масштабна пожежа. Горять склади

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на Голосіївському проспекті сталась масштабна пожежа на території транспортної компанії. Там зараз горять склади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники локалізували пожежу на площі 1200 метрів квадратних. Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу, є загроза подальшого руйнування покрівлі.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація пожежі.

Пожежа сталася в Києві на Заболотного в районі тютюнової фабрики за АЗС "Амік".

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складпожежа