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В Киеве масштабный пожар: горят склады

Автор: РБК-Украина

В Киеве произошел масштабный пожар в Святошинском районе. По предварительной информации, горят склады одной из почтовых служб.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.

Сообщается, что пожар произошел на улице Святошинской, 32. Отметим, по этому адресу находятся склады почтовых служб "Деливери" и "Ин Тайм". На место прибыли пожарные, которые установили, что горит склад размером 100х30 квадратных метров. Во время тушения обрушилась кровля.

Как заявила спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в эфире "Украина 24", звонок о пожаре поступил в 15:42 и уже в 16:31 пожар локализовали на площади 3 000 квадратных метров.

"Спасатели вынесли три кислородных баллона, предотвратив возможный взрыв и более катастрофические последствия… Что стало причиной пожара, будут выяснять правоохранители. Пока информации о потерпевших у нас нет", - отметила Водолага.

Фото: пожар в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

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Напомним, ранее в Киеве загорелось здание, в результате чрезвычайного происшествия погибли двое людей.

До этого в столице горел витаминный завод.

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