На Житомирской трассе под Киевом произошел взрыв, есть погибший

На Житомирской трассе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля "Мерседес", что привело к взрыву. Об этом сообщает на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу "мерседеса" взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы", – сказано в сообщении.

Взрывом задело 5 автомобилей, которые стояли перед светофором рядом с маршруткой.

Позже стало известно, что один человек погиб. Еще один человек серьезно пострадал, остальные отделались ссадинами.

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