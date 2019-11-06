На Житомирській трасі у Києві стався вибух, є загиблий

На Житомирській трасі у Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля "Мерседес", що призвело до вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

"Під Києвом на Житомирській трасі, на розвороті на Чайки мотоцикліст кинув на дах "мерседеса" вибуховий пристрій і втік. Вибухом зачепило 5 автомобілів, які стояли перед світлофором поруч з маршруткою", – сказано в повідомленні.

В Нацполіції повідомили, що у результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

Фото з місця події (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в житловому будинку чоловік влаштував стрілянину по сусідах. Поранено одну людину.

Також РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня в центрі Києва викрали дитину. Як повідомив очевидець події, чоловік худорлявої статури близько 30 років поклав дитину в корзину, а потім в багажник і помчав у невідомому напрямку. Поліцейські ввели план "Перехоплення" з пошуку чоловіка і транспортного засобу.