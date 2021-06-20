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В Киеве на левом берегу прорвало водопровод. Движение по улице затруднено

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Киев, Воскресенье 20 июня 2021 15:30
В Киеве на левом берегу прорвало водопровод. Движение по улице затруднено Фото: в Киеве на левом берегу прорвало водопровод (facebook.com/vodokanal)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 20 июня, в Киеве прорвало водопровод. Движение по Дарницкому бульвару затруднено.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

Инцидент произошел по адресу Дарницкий бульвар, 5.

По данным коммунальщиков, произошла утечка воды из-под земли на проезжей части в результате повреждения водопроводной сети.

"Наши аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии собственными силами. Все абоненты подключены к водоснабжению", - говорится в сообщении.

По данным Google maps, движение на Дарницком бульваре затруднено из-за аварийных работ.

Апокалипсис на Даринцком бульваре. Проезд затруднен.

Posted by Київ Оперативний on Sunday, June 20, 2021

Напомним, в мае в Киеве возле станции метро "Демеевская" произошла авария на трубопроводе. В результате образовался грязевой фонтан высотой до 10 метров, вода затопила проезжую часть и дошла до входа в библиотеку имени Вернадского. Потоки воды обрушились на автопарковку возле библиотеки, у некоторых машин выбило стекла.

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Киев трубопровод происшествие
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