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У Києві на Лівому березі прорвало водопровід. Рух по вулиці ускладнений

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Києва, Неділя 20 червня 2021 15:30
У Києві на Лівому березі прорвало водопровід. Рух по вулиці ускладнений Фото: у Києві на Лівому березі прорвало водопровід (facebook.com/vodokanal)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 червня, в Києві прорвало водопровід. Рух по Дарницькому бульвару ускладнено.

Про це повідомляє прес-служба " Київводоканалу" у Facebook.

Інцидент стався за адресою Дарницький бульвар, 5.

За даними комунальників, стався витік води з-під землі на проїжджій частині в результаті пошкодження водопровідної мережі.

"Наші аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії власними силами. Всі абоненти підключені до водопостачання", - йдеться в повідомленні.

За даними Google maps, рух на Дарницькому бульварі ускладнений через аварійні роботи.

Апокаліпсис на Даринцькому бульварі. Проїзд ускладнений.

Posted by Київ Оперативний on Sunday, June 20, 2021

Нагадаємо, в травні в Києві біля станції метро " Деміївська" сталася аварія на трубопроводі. В результаті утворився грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, вода затопила проїжджу частину і дійшла до входу в бібліотеку імені Вернадського. Потоки води обрушилися на автопарковку біля бібліотеки, у деяких машин вибило скло.

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