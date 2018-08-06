Это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам

В Киеве легально установленные объекты передвижной торговли будут отмечать голограммой, что будет подтверждением законности установки и торговли. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Соответствующий пилотный проект внедряет коммунальное предприятие "Городской магазин", подчиненное Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.

По мнению разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам и позволит повысить контроль со стороны общественности и, в случае необходимости, со стороны контролирующих органов.

"На сегодня пилотный проект реализован на территории парка "Партизанской славы" в городе Киеве. Так, по состоянию на начало августа выдано 4 голограммы на средства передвижной торговли и 4 - на объекты сезонной торговли. До конца месяца планируем обеспечить голограммами все легально установленные точки мелкорозничной торговли в городе Киеве", - сообщил директор предприятия Андрей Андрущенко.

Голограммы выдает "Городской магазин" на все средства передвижной и объекты сезонной торговли, право на размещение которых получено на открытых торгах, по которым заключены соответствующие договоры.

"Все самовольно размещенные средства передвижной и объекты сезонной торговли подлежат демонтажу в соответствии с Правилами благоустройства города Киева, утвержденных решением Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 25.12.2008 № 1051/1051", - отмечают в КГГА.

Напомним, на прошлой неделе Госпродпотребслужба провела рейд по выявлению нарушений и остановке работы нелегальных точек по продаже уличной еды.