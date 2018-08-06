Це унеможливить розміщення торговельних точок за фальшивими договорами

У Києві легально встановлені об’єкти пересувної торгівлі позначатимуть голограмою, що буде підтвердженням законності встановлення та торгівлі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Відповідний пілотний проект впроваджує комунальне підприємство "Міський магазин", що підпорядковане Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

На думку розробників проекту, це унеможливить розміщення торговельних точок за фальшивими договорами та дозволить підвищити контроль із боку громадськості та, у разі необхідності, з боку контролюючих органів.

"На сьогодні пілотний проект реалізовано на території парку "Партизанської слави" у місті Києві. Так, станом на початок серпня видано 4 голограми на засоби пересувної торгівлі та 4 - на об’єкти сезонної торгівлі. До кінця місяця плануємо забезпечити голограмами всі легально встановлені точки дрібнороздрібної торгівлі в місті Києві", - повідомив директор підприємства Андрій Андрущенко.

Голограми видає "Міський магазин" на всі засоби пересувної та об’єкти сезонної торгівлі, право на розміщення яких виборено на відкритих торгах, за якими укладено відповідні договори.

"Усі самовільно розміщені засоби пересувної та об’єкти сезонної торгівлі підлягають демонтажу відповідно до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.12.2008 № 1051/1051", - зазначають у КМДА.

Нагадаємо, минулого тижня Держпродспоживслужба провела рейд з виявлення порушень та зупинки роботи нелегальних точок з продажу вуличної їжі.