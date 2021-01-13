ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві наприкінці тижня очікуються морози до -18

Київ, Середа 13 січня 2021 10:40
У Києві наприкінці тижня очікуються морози до -18
Фото: сніг (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У Києві ​​15-16 січня очікується значне зниження температури. За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі 15-16 січня очікується до -13 -18 морозу.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

При цьому вдень буде до -11 -15 морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

"Фахівці радять під час морозу одягатися багатошарово, не забувати про рукавички, шапку та шарф, взувати сухе взуття, яке не здавлює ноги. Також не варто виходити на мороз голодними. А якщо проводите цілий день на вулиці, заходьте щогодини чи півгодини в тепле приміщення", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні в середу, 13 січня, погіршилася, оголошено штормове попередження. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг.

Як писало РБК-Україна, сьогодні очікується поява та посилення льодових явищ на водосховищах.

Також синоптики прогнозували морози до -20 градусів на Старий Новий.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Київморозы

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся