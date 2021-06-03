В Киеве до конца суток удержится сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Киеве объявили штормовое предупреждение (GettyImages)
Сегодня в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра удержится до конца суток.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Так, 3 июня ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).
На время усиления ветра следует придерживаться следующих рекомендаций:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, в четверг в Украину пришло похолодание. В Карпатах продолжает лежать снег, а в восточных регионах объявлено предупреждение об слива.
Ранее сообщалось, что жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление.