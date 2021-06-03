В Киеве до конца суток удержится сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра удержится до конца суток.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На время усиления ветра следует придерживаться следующих рекомендаций:

Напомним, в четверг в Украину пришло похолодание. В Карпатах продолжает лежать снег, а в восточных регионах объявлено предупреждение об слива.

Ранее сообщалось, что жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление.