У Києві до кінця доби утримається сильний вітер. Оголошене штормове попередження
Фото: у Києві оголосили штормове попередження (GettyImages)
Сьогодні у Києві та Київській області оголошене штормове попередження. Посилення вітру утримається до кінця доби.
Про це повідомили у ДСНС.
Так, 3 червня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
На час посилення вітру слід дотримуватися таких рекомендацій:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, у четвер в Україну прийшло похолодання. В Карпатах продовжує лежати сніг, а в східних регіонах оголошено попередження про зливу.
Раніше повідомлялось, що спеки в Україні поки не буде, але синоптики обіцяють потепління.