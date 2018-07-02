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В Киеве до конца суток ожидается сильный ветер

НовостиОбщество    02.07.2018 - 13:41
Иллюстративное фото (pixabay.com-Free-Photos)
Иллюстративное фото (pixabay.com-Free-Photos)

По Киеву ожидаются порывы ветра 15-18 м/с

В Киеве сегодня, 2 июля 2018 года, до конца суток ожидается сильный ветер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 2 июля по Киеву порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня днем ожидается от +19 до +21 градусов тепла, ночью от +9 до +11. Ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

Отметим, по данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Так, высокая пожарная опасность ожидается в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областей.

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Теги публикации: Киев, ГСЧС, ветер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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