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У Києві до кінця доби очікується сильний вітер

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 13:41
Ілюстративне фото (pixabay.com-Free-Photos)
Ілюстративне фото (pixabay.com-Free-Photos)

По Києву очікуються пориви вітру 15-18 м/с

У Києві сьогодні, 2 липня 2018 року, до кінця доби очікується сильний вітер. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"В найближчу годину з утриманням до кінця доби 2 липня по Києву пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні вдень очікується від +19 до +21 градусів тепла, вночі від +9 до +11. Вночі та вдень у Києві очікуються дощі.

Зазначимо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Так, висока пожежна небезпека очкується в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.

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Теги публікації: Київ, ДСНС, ветер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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