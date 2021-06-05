В Киеве до конца года планируют открыть хотя бы одну станцию метро на Виноградарь

До конца этого года в Киеве может появиться новая станция метро. В частности, новая станция метро должна открыться на Виноградаре.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Радио Свобода".
"Что касается метро (на Виноградарь, - ред.), то я постоянно проверяю. С 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что в конце года мы сможем открыть станцию", - заявил он.
При этом он добавил, что по меньшей мере одна станция метро в этом году должна быть открыта.
"У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть", - заверил мэр столицы.
Напомним, ранее планировалось, что метро на Виноградарь откроют в декабре 2021 года. Проект предусматривает строительство двух новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".
Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 строительство метро на Виноградарь в Киеве может затянуться на год.