У Києві до кінця дня очікуються гроза і сильний вітер
Фото: у Києві до кінця дня очікуються гроза і сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві до кінця дня, 30 серпня, очікуються гроза і сильний вітер. Негода в столиці також протримається вночі 31 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"До кінця доби 30 серпня і вночі 31 серпня грози, значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Фахівці КМДА рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Також у зв'язку з сильним вітром в КМДА рекомендували:
- щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт;
- сховатися в найближчому будинку або природному укритті.