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У Києві до кінця дня очікуються гроза і сильний вітер

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 15:21
У Києві до кінця дня очікуються гроза і сильний вітер Фото: у Києві до кінця дня очікуються гроза і сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві до кінця дня, 30 серпня, очікуються гроза і сильний вітер. Негода в столиці також протримається вночі 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"До кінця доби 30 серпня і вночі 31 серпня грози, значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Фахівці КМДА рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Також у зв'язку з сильним вітром в КМДА рекомендували:

  • щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт;
  • сховатися в найближчому будинку або природному укритті.
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