У Києві до кінця дня очікуються гроза і сильний вітер

У Києві до кінця дня, 30 серпня, очікуються гроза і сильний вітер. Негода в столиці також протримається вночі 31 серпня.

"До кінця доби 30 серпня і вночі 31 серпня грози, значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Фахівці КМДА рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Також у зв'язку з сильним вітром в КМДА рекомендували: