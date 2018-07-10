В Киеве до конца дня ожидается гроза и шквалы

В столице местами ожидаются шквалы 15-18 м/с

В Киеве до конца дня 10 июля 2018 года ожидается гроза и шквалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации синоптиков, в ближайший час с удержанием до конца суток в Киеве ожидается гроза. Кроме того, в столице местами ожидаются шквалы 15-18 м/с.

Столбики термоментров в столице сегодня поднимутся до 28 градусов тепла, ночью же ожидается до +17.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до 12 июля сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Вместе с тем, в Киеве и области ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Отметим, сегодня в Украине ожидается до +33 и дожди.

Стоит отметить, что на данный мент 25% территории страны охвачены засухой. В частности, засуха наблюдается на востоке страны.