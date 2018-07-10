У Києві до кінця доби очікується гроза та шквали

У столиці місцями очікуються шквали 15-18 м/с

У Києві до кінця доби 10 липня 2018 року очікується гроза та шквали. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією синоптиків, у найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві очікується гроза. Крім того, у столиці місцями очікуються шквали 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці сьогодні піднімуться до 28 градусів тепла, вночі ж очікується до +17.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до 12 липня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Разом з тим, у Києві та області очікується високий рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, сьогодні в Україні очікується до +33 та дощі.

Варто відзначити, що на даний мент 25% території країни охоплені засухою. Зокрема, посуха спостерігається на сході країни.