В Киеве до конца дня ожидается гроза

Гроза в Киеве ожидается в ближайшие 2-3 часа

В Киеве до конца дня, 16 июля 2018 года, ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на информацию синоптиков.

"В ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток 16 июля в столице гроза", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что завтра, 17 июля, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ночью кратковременный дождь. Днем ожидается до +24 градусов тепла, порывы ветра 5-10 м/с.

В случае усиления ветра киевлянам рекомендуют закрыть все окна, держаться подальше от ЛЭП и деревьев.

Также по информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, гроза ожидается не только в Киеве, но и в Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных дождей на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках.