У Києві до кінця дня очікується гроза

Гроза у Києві очікується у найближчі 2-3 години

У Києві до кінця дня, 16 липня 2018 року, очікується гроза. Про це повідомляє прес-служби Київської міськдержадміністрації з посиланням на інформацію синоптиків.

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 16 липня у столиці гроза", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що завтра, 17 липня, у Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вночі короткочасний дощ. Вдень очікується до +24 градусів тепла, пориви вітру 5-10 м/с.

У разі посилення вітру киянам рекомендують закрити всі вікна, триматися подалі від ЛЕП та дерев.

Також за інформацією Держслужби України з надзвичайних ситуацій, гроза очікується не лише у Києві, але й у Київській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильні дощі на заході України очікується підйом рівня води в річках.